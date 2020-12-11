Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışma neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle M.D'yi takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında M.D'nin İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapıldı Aramada 354 uyuşturucu hap, 2 gram esrar, 1 gram kenevir tohumu, 10 gram uyuşturucu madde tozu ve bir tabanca ile 13 fişek bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

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