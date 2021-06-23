Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde iki kişinin üzerinde yapılan aramada 6 sentetik hap ele geçirildi. Zanlılara uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmanın devamında uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Z.S'ye ait adreste arama yaptı. Aramada 10 paket halinde 851 sentetik??????? hap ile uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda ağzı kilitli poşet ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Z.S., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.