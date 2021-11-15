Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde belirlenen adreslerde yapılan aramada 42,90 gram esrar, 36 sentetik ecza hap, 1,28 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Alman devi Mercedes-Benz 12 bin aracını acil olarak geri çağırdı

Bir garip olay! Önce evi ateşe verdi; ekipler söndürünce bu kez kendini yakmaya kalktı