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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şahıs adliyede

1 saat önce

Samsun'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 gün önce gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şahıs adliyede, System.String[]
Samsun'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 gün önce gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 gün önce sabah 26 adrese 66 ekip ve 230 polisin katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi. 23 şüpheli, "uyuşturucu ticareti" yaptıkları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında çok sayıda paketler halinde bin 202 adet ekstasy hap, 10.67 gram esrar, 0.09 gram bonzai, 442 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 4 adet dolu tüfek kartuşu elde edildi.

Gözaltına alınan 7 kişi polisteki sorgularının ardından ifadeleri alınıp savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 16 zanlı ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
Narkotik, Samsun, 3. Sayfa
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