Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde, polislerce ortaya çıkarılan 2 uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ettikleri ve sattıkları bilgisi edinilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Hastane ve Kadifekale mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, iki imalathaneyi ortaya çıkarırken, adreslerde 4 kilo 493 gram sentetik uyuşturucu, 850,96 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan 5 litre aseton maddesi, hassas terazi, 467 uyuşturucu nitelikli hap, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyal ve eldivenler ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ekipler, Kadifekale Mahallesi'ndeki adreste Tülay A. ile oğlu Ferudun A, Hastane Mahallesi'nde ise Hikmet A, eşi Kani A. ile Doğukan K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Tülay A. ile oğlu Ferudun A. ve Kani A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hikmet A. ve Doğukan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.