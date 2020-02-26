Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, polislerce ortaya çıkarılan 2 uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde, polislerce ortaya çıkarılan 2 uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ettikleri ve sattıkları bilgisi edinilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Hastane ve Kadifekale mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, iki imalathaneyi ortaya çıkarırken, adreslerde 4 kilo 493 gram sentetik uyuşturucu, 850,96 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan 5 litre aseton maddesi, hassas terazi, 467 uyuşturucu nitelikli hap, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyal ve eldivenler ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ekipler, Kadifekale Mahallesi'ndeki adreste Tülay A. ile oğlu Ferudun A, Hastane Mahallesi'nde ise Hikmet A, eşi Kani A. ile Doğukan K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Tülay A. ile oğlu Ferudun A. ve Kani A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hikmet A. ve Doğukan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polisten kaçabilmek için elindeki şantaj paralarını sokağa saçtı
Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 00:25:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]