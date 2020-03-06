Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu satın alanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu satın alanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kullanmak için uyuşturucu satın alan ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan K.Ç, 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılan S.Ö, E.M, K.G, U.İ, Y.C. ve M.D. ile kullanmak için uyuşturucu satın aldığı öne sürülen B.U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç, S.Ö, E.M, K.G, U.İ, Y.C. ve M.D. tutuklandı, B.U. ise serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:46 Kaynak: AA
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