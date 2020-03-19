Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı

7 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışma sonucu Fenk Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Ozon"un yardımıyla araçta arama yapan ekipler, 63 uyuşturucu hap ve bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Çalışmanın devamında belirlenen ikametlere düzenlenen operasyonda da 1278 uyuşturucu hap ve 15 gram kubar esrar bulundu.

Operasyonda S.A, F.Y, F.K. ve E.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.A. ve F.Y. tutuklandı. F.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:42 Kaynak: AA

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