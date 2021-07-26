Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu sattığı öne sürülen Ö.Y'ye üst araması yaptı.
Aramada, Ö.Y'nin üzerinde 75,30 gram sentetik uyuşturucu ve 11 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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