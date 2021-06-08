Şüphelilerden E.Ş. hakkında 4 ayrı suçtan 9 yıl 4 ay hapis cezası ile hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Ekipler, E.Ş. ile araçta bulunan Ö.D'yi gözaltına aldı.

Araçta arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 5 tabanca mermisi, 5 uyuşturucu hap ile 6 paket 7,36 gram metamfetamin ele geçirdi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, E.Ş'nin kullandığı otomobili Gazi Mahallesi'nde durdurdu.

Samsun 'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı - Son Dakika

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