Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Y.Ş'yi takibe aldı. Y.Ş'nin ikametinde narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan aramada, uyuşturucu içerikli haplar ile 40 gram kubar esrar ve bir miktar para bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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