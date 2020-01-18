Son Dakika › Güncel › Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
7 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:56 Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Y.Ş'yi takibe aldı. Y.Ş'nin ikametinde narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan aramada, uyuşturucu içerikli haplar ile 40 gram kubar esrar ve bir miktar para bulundu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı: Parası için öldürüp testereyle parçalamış EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Erdoğan müjdeyi verdi! Bu 6 suçu işleyenler hariç, binlerce kişi tahliye olacak Siyanürle intihar eden 4 kardeşin bakkal borçlarını "Robin Hood" ödedi