Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esenevler Mahallesi'ndeki bir evden irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen A.M. ile ilgili çalışma yürüttü. Operasyon düzenleyen ekipler, A.M'yi Hançerli Mahallesi'nde araç içinde yakaladı. Zanlının üst aramasında 88,82 gram metamfetamin bulundu. Zanlının ikametinde arama yapan ekipler, 216,87 gram metamfetamin, 3,41 gram esrar, uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 660 lira, tabanca ve 4 dolu fişek ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son Dakika

6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum

Umut Bulut'tan sonra Eyüpspor, Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna dahil etti

''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı

İsviçre'nin futbolcusu Akanji, Ay-Yıldızlı takımımızı hafife aldı

Tekne hayranlığı için "Anlayamazsınız" diyen çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı

Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor

İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 sebebi! Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük

Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu