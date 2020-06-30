Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan kadın şüpheliler S.G. ve S.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki evde yapılan aramada 896 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'ndeki evlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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