Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 74,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan, araçtaki M.T. ve B.A, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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