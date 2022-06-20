Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yürüttükleri çalışma kapsamında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 31 paket halinde toplam 13,78 gram sentetik uyuşturucu, esrarlı sigara ve 3 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.K, O.C.G. ve Y.B, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.K. ve O.C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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