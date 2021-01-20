Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Özlem S. ile Vildan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen Hüseyin Aykut Ö'nün ikametinde yapılan aramada ise 11,58 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen Yusuf S, Özlem S. ve Vildan S'nin ikametlerinde arama yapan ekipler, 12 kilo 350 gram esrar geçirdi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Samsun 'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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