Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

M.T. ve F.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.Ö, K.C.Ö, İ.A, C.G, F.M. ve H.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

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