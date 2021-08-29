Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen B.D'nin ikametinde yapılan aramada 14 paket halinde 313,27 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyal ele geçirildi.

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