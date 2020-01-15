Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan 13 şahıs gözaltında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan 13 şahıs gözaltında - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan 13 şahıs gözaltında

21 dakika önce

Samsun'da çeşitli uyuşturucu suçlarından yakalanması olan 13 kişi polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan 13 şahıs gözaltında, System.String[]

Samsun'da çeşitli uyuşturucu suçlarından yakalanması olan 13 kişi polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarından uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanmak suçlarından hapis cezaları bulunanlara yönelik bu sabah Samsun ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Samsun il merkezi ile Bafra ve Çarşamba ilçelerinde toplam 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyelere sevk edildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:08 Kaynak: İHA
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