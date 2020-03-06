Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Samsun'da narkotik polisinin uyuşturucu suçundan aranan şahıslara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:21 Kaynak: İHA
Samsun'da narkotik polisinin uyuşturucu suçundan aranan şahıslara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah uyuşturucu suçundan aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda çeşitli uyuşturucu suçlarından haklarından hapis cezası ve yakalama bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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