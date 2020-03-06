Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Samsun'da narkotik polisinin uyuşturucu suçundan aranan şahıslara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da narkotik polisinin uyuşturucu suçundan aranan şahıslara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah uyuşturucu suçundan aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda çeşitli uyuşturucu suçlarından haklarından hapis cezası ve yakalama bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evlilik teklifini reddeden sevgilisini yaralayıp, intihar etti
Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı Altın dolu valizle gaspa uğrayan kuryeyi, karısı kurtardı

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:19:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]