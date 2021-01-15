Samsun'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun 'da düzenlenen operasyonda, İstanbul ve Amasya 'dan kente uyuşturucu getiren 6 şüpheli yakalandı.

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