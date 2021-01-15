Samsun'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul ve Amasya'dan kente uyuşturucu getiren 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Amasya'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 bin 892 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda Ebubekir K, Eren K, Hüseyin Y, Dinçay Ç, Burak E. ve Kerim K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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