Samsun'da uyuşturucu ticareti sanığı 2 kişiye hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu ticareti sanığı 2 kişiye hapis cezası - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticareti sanığı 2 kişiye hapis cezası

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan iki sanıktan biri 15 yıl 6 ay, diğeri 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti sanığı 2 kişiye hapis cezası, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan iki sanıktan biri 15 yıl 6 ay, diğeri 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Emre K. ve Uğur Ş. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Emre K'nin 15 yıl 6 ay, Uğur Ş'nin ise 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde 5 Aralık 2018'de 4 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar esrar ile uyuşturucu hap bulmuş, uyuşturucuyu sattığı öne sürülen Emre K. ve Uğur Ş. tutuklanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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