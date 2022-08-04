Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl 4 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan E.Ç. cezasının kesinleşmesinin ardından hakkında Samsun Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından yakalama kararı çıkarıldı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığına ekipleri E.Ç.'yi bugün yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.Ç. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Samsun Adliyesi, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucudan 13 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.