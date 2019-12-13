Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dikbıyık Jandarma Karakolu ekiplerinin Çınarlık Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma sonucunda polis ile jandarma ekipleri, G.G'ye (35) ait eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada 392 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.