Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

12.05.2022 17:39

Samsun'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Samsun'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Takip edilen U.K'nin İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki evinden uyuşturucu satışı yaptığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

İkamette arama yapan ekipler, iki paket halinde 37,26 gram sentetik uyuşturucu, 1,30 gram esrar, 3 kapsül sentetik ecza hapı ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

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Uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen çetenin elebaşı yakalandı Uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen çetenin elebaşı yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika


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