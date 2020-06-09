Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bir kişiye uyuşturucu satışı yaptığını gören ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.L'nin Yenidoğan Mahallesi 'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun 'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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