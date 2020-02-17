Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen çift yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen çift yakalandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen çift yakalandı

7 saat önce

Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen çift gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen çift yakalandı, System.String[]

Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen çift gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde D.G'nin ikametine, irtibatlı kişilere uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 2 paket halinde 563,55 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirdi.

D.G. ile hareket ettiği belirlenen eşi H.G. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G. savcılıktan, D.G. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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