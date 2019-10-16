Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

48 dakika önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 1 kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları M.K. ile T.K. isimli şahısları takibe aldı. Söz konusu şüpheliler ile fiziki teması görülen 6 şahıstan 7 paket halinde 5,36 gram bonzai ele geçirildi. Soruşturmanın devamında M.K. Anadolu Mahallesi'nde, T.K. ise Kadıköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki sorgusu tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren T.K. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.K. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:59 Kaynak: İHA
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