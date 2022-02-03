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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

03.02.2022 16:04
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ö.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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