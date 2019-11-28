Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik dün sabah 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 202 kapsül sentetik ecza, 6,63 gram esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan B.Ç., K.G., B.S., A.Y., A.T. ve Y.C. "uyuşturucu ticareti" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren B.S. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.Ç. ve A.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, K.G., Y.C. ve A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:18 Kaynak: İHA
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