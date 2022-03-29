Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 1'i kadın 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisin takibe aldığı bir otomobilde yapılan aramada 4 bin 935 adet extacy uyuşturucu hap ile 1 kilo 119 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Cumhur E.(52) ile Arzu A.(50) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN