Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbar edilen İ.D. ve K.D.'yi takibe aldı. Narkotik polisi söz konusu şahıslarla ilgili olarak yapılan çalışmalarda, şüpheli şahıslarla ile fiziki temas kuran 1 şüpheli şahıstan 2 paket halinde 0,58 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayın devamında İ.D. ve K.D.'nin adresine baskın düzenleyen narkotik polisi yaptıkları aramada, 2 paket halinde 2,78 gram metamfetamin maddesi, 2 kapsül sentetik ecza, 5 adet uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan alüminyum folyo ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.D. ve K.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.