Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Serkan K. ile Dilek V.'nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Serken K. ile Dilek V. "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ve ayrıca 25 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Münir Karaloğlu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 12,5 yıl hapis - Son Dakika

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