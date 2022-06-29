Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 12,5 yıl hapis - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 12,5 yıl hapis

29.06.2022 17:07
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 12,5 yıl hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 1'i kadın 2 kişi yargılandıkları mahkemece 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 1'i kadın 2 kişi yargılandıkları mahkemece 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Serkan K. ile Dilek V.'nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Serken K. ile Dilek V. "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ve ayrıca 25 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Münir Karaloğlu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 12,5 yıl hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 12,5 yıl hapis - Son Dakika
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