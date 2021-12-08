Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol - Son Dakika

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda, Atakum ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi üzerine G.Ç. ve S.A. isimli şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 1,58 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2,90 gram esrar maddesi, 0,92 gram metamfetamin maddesi, 10 kapsül sentetik ecza hap, 4 adet uyuşturucu içme aparatı, 2 adet 9 mm çapında tabanca, 19 adet 9 mm çaplı dolu fişek, 3 adet pompalı tüfek, 19 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili G.Ç. ve S.A. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan G.Ç. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN