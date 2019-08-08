Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 tutuklama
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 tutuklama

1 saat önce

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 'uyuşturucu ticareti' yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 tutuklama, System.String[]
Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 'uyuşturucu ticareti' yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S.'nin uyuşturucu sattığını tespit etti. S.S. gözaltına alındı ve onunla bağlantısı olan K.Y. de yakalandı. Polis 32 adet extacy hap ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.S. ve K.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:25 Kaynak: İHA
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