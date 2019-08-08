Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 tutuklama
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Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 'uyuşturucu ticareti' yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:25 Kaynak: İHA
'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 'uyuşturucu ticareti' yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kazım Karabekir
Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, S.S.'nin uyuşturucu sattığını tespit etti. S.S. gözaltına alındı ve onunla bağlantısı olan K.Y. de yakalandı. Polis
32 adet extacy hap ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.S. ve K.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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