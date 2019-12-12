Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı

7 saat önce

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yapan T.K., U.K. ve S.A. isimli şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Narkotik ekipleri, şüpheli şahıslarla teması görülen 7 şahıstan paketler halinde 30 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.K., U.K. ve S.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:17 Kaynak: İHA
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