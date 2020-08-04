Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 18 bin 466 kapsül sentetik ecza adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.D.A., 30 Temmuz'da çıkardığı mahkemece tutuklandı. Olayla bağlantıları oldukları iddia edilen ve firarda olan F.C., O.Ç. ve E.S.Y. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN