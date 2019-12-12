Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Samsunda 3 şüpheli, "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Samsunda 3 şüpheli, "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik bölgesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini edindikleri T.K., U.K. ve S.A. isimli şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Narkotik ekipleri, şüpheli şahıslarla teması görülen 7 şahıstan paketler halinde 30 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.K., U.K. ve S.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:54 Kaynak: İHA
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