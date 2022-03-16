Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye ceza yağdı

16.03.2022 18:17
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye ceza yağdı

Samsun'da 3 ayrı davada uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 kişiye ceza yağdı.

Samsun'da 3 ayrı davada uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 kişiye ceza yağdı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3 ayrı davada, uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan B.Ö. 6 yıl 3 ay hapis ve 15 bin 500 TL adli para cezasına, E.A. 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 TL adli para cezasına, G.Y. ise 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 10 bin 400 TL adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Türk Lirası, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye ceza yağdı - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Japonya'da 7,3 şiddetinde deprem meydana geldi! Yetkililer tsunamiye karşı vatandaşları uyardı
17:58 Duş aldığı esnada göğüsleri patlayan film yıldızı Sophie Anderson, ameliyata alındı
17:30 Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi
17:23 Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı
17:17 Resimleri Camdaki Kız dizisinde bir hayli ilgi çekiyor! Akın Ekinci ressamlık serüvenini anlattı
16:59 Kremlin'den müzakere ile ilgili açıklama: Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız bir devlet oluşturulmasına sıcak bakıyoruz
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 18:23:32. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement