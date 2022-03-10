Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı

10.03.2022 18:01
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram metamfetamin ve 5 bin adet ekstazi hapla yakalanan 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram metamfetamin ve 5 bin adet ekstazi hapla yakalanan 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi, Derebahçe Mahallesi, Derecik Mahallesi ile Havza ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilo 125,5 gram metamfetamin maddesi, 5 bin adet ekstazi hap, 636,61 gram bonzai, 138,40 gram esrar, 192 kapsül sentetik ecza, 12 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 145 TL'ye el konuldu.

Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.K., M.Y., M.Ş., E.M. ve İ.E. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y., M.Ş., E.M. ve İ.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

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Uyuşturucu Ticareti, Metamfetamin, Uyuşturucu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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