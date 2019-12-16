Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 kişi tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanırken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanırken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 8 şüphelinin yakalanması için cuma sabahı il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda paketler halinde 25,67 gram bonzai, 132 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 45,12 gram esrar, 33 adet ekstasy hap, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 50 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi elde edildi.


Gözaltına alınan 8 şahıs sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yaşı 18'den küçük olan 1 şüpheli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 8 zanlı "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i 18 yaşından küçük 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:27 Kaynak: İHA
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