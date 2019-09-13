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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 6 tutuklama

23 dakika önce

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 6 tutuklamaSAMSUN - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise savcı tarafından serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 6 tutuklama

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise savcı tarafından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Grup Amirliği ekipleri, 3 gün öce Samsun merkez ve Bafra ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aralamalarda 77,05 gram bonzai, 253 ekstasy hap, 335,81 esrar, 5 adet sentetik ecza, 0,34 skunk maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca mermisi, 1 tüfek ve 15 adet dolu fişek kartuşu ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 7 şahıs dün sabah Bafra Adliyesine sevk edilirken, 1 kişi savcıya ifade verip serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 7 şahıs da bu sabah Bafra Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 1 kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren R.E., H.P., Ü.S., H.S., T.M. ve O.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 6 tutuklama

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:27 Kaynak: İHA
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