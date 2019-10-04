Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 kişi adliyeye sevk edildi

2 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 2 gün önce sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda "uyuşturucu ticareti" suçundan 9 kişi gözaltına alındı. Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda ve bu sabah yapılan aramalarda 3,15 gram bonzai, 217 kapsül sentetik ecza, 1,05 gram esrar maddesi, 0,11 gram skunk maddesi ve 132 adet ecstasy hap elde edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan 1 kişi ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, 8 kişi ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eskort sitesi yöneticisinin tehditlerine dayanamayıp canına kıydı
Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını 10 yerinden bıçakladı Uyuşturucu bağımlısı genç: Bağımlı olmam derdim ama olmuşum 16 yaşındaki kıza uyuşturucu verip cinsel istismarda bulunan 11 kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:06:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 kişi adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]