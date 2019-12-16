Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 şüpheli adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 şüpheli adliyede - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 şüpheli adliyede

6 saat önce

Samsun'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 şüpheli adliyede, System.String[]

Samsun'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 8 şüphelinin yakalanması için Cuma sabahı il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda ve operasyon paketler halinde 25,67 gram bonzai, 132 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 45,12 gram esrar, 33 adet ekstasy hap, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 50 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi elde edildi.


Gözaltına alınan 8 şahıs sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yaşı 18'den küçük olan 1 şüpheli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 8 zanlı "uyuşturucu ticareti" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Güzellik uğruna hayatı karardı! Talihsiz kadın tanınmaz hale geldi
Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı 21 yıl önce çekilen Gemide filminin bir sahnesinde gerçekten uyuşturucu madde içildiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:33 Fas Sultanı Muley İsmail'in 1000 çocuğu var mıydı? Bilim insanları ne diyor? - Son Dakika Haber
17:30 Diyarbakır'da mahalle sakinleri, çevik kuvvet ekibine 'tarihi' taşlarla saldırdı - Son Dakika Haber
17:27 Denizli'de bir haftada 578 asayiş olayı yaşandı - Son Dakika Haber
17:27 Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
17:27 Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yangın - Son Dakika Haber
17:16 Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi! - Son Dakika Haber
16:53 Bakan Kasapoğlu, CHP'li vekilin masasına bıraktığı ödülü görünce şaşıp kaldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:39:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 şüpheli adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]