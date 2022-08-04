Uyuşturucu ticaretinden 1 tutuklama, 1 adli kontrol - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretinden 1 tutuklama, 1 adli kontrol

04.08.2022 15:11
Uyuşturucu ticaretinden 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde durdurdukları 06 plakalı bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araçta bulunan B.Ç. ve S.G., 72,25 gram bonzai ile birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından "Uyuşturucu ticareti"suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.G. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden 1 tutuklama, 1 adli kontrol - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticaretinden 1 tutuklama, 1 adli kontrol - Son Dakika
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