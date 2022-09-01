Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İkadım ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen İran uyruklu P.P.C.'yi gözaltına aldı.P.P.C.'nin kametinde yapılan aramada 3 paket halinde 260,63 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen P.P.V çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Münir Karaloğlu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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