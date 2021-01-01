Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama, 2 adli kontrol - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama, 2 adli kontrol

01.01.2021 00:11
Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama, 2 adli kontrol, System.String[]

Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakkıldılar.

Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakkıldılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan şahıslara önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların araçları ve adreslerinde yapılan aramada, 103,3 gram bonzai, 276 adet ekstasy hap, 3,44 gram esrar maddesi, 3,43 gram ekstasy tozu, 21 kapsül sentetik ecza hap ve 1 gram kenevir tohumu elde edildi.

Gözaltına alınan 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan M.K., M.A., E.Ş. ve D.P. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. ve M.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.Ş ve D.P. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama, 2 adli kontrol - Son Dakika


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