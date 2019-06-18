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Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

1 saat önce

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama, System.String[]
Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden çalışmalar kapsamında tespit edilen 5 şüpheliye yönelik bu sabah Çarşamba ilçesi ve il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.E., B.D., S.A.K, L.K. ve E.L. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla bağlantıları olduğu tespit edilen kişiler ve ara yakalanmalar sırasında çeşitli tarihlerde satışa hazır paketler halinde 7.27 gram esrar, 282 adet uyuşturucu etkisi gösteren sentetik ecza elde edildi. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan A.E., B.D., S.A.K, L.K. ve E.L. "uyuşturucu ticareti" suçundan Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A.K, L.K. ve E.L. mahmece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.E. ve B.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:13 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa
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