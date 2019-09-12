Son Dakika Haberleri: Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama, 3 adli kontrol
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Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama, 3 adli kontrol

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı, 3 kişiye adli kontrol verildi ve 1 kişi serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama, 3 adli kontrol, System.String[]

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı, 3 kişiye adli kontrol verildi ve 1 kişi serbest bırakıldı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Samsun merkez ve Bafra ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonunda toplam 14 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan aralamalarda 77,05 gram bonzai, 253 ectasy hap, 335,81 esrar, 5 adet sentetik ecza, 0,34 skank maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca mermisi, 1 tüfek ve 15 adet dolu fişek kartuşu ele geçirilmişti.


Polisteki sorguları tamamlanan 7 kişi bu sabah Bafra Adliyesine çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı, 3 kişiye adli kontrol verildi ve 1 kişi de serbest bırakıldı. Mahkemece tutuklanan Ramazan Ç., Ümit G. ve İsmail Sezgin D. isimli şahıslar Bafra Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Diğer 7 kişinin ise Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:21 Kaynak: İHA
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