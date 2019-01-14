Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı

55 dakika önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobilde yaptıkları aramada araç içindeki 2 şahıstan 2 paket halinde 6,34 gram esrar ele geçirdi. Söz konusu şüpheliler uyuşturucu maddeyi K.B.'den para karşılığında aldıklarını itiraf etti. Narkotik polisi, K.B.'yi gözaltına alırken şahsın evinde yaptıkları aramada da 2 paket halinde 21,74 gram esrar ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirdi.

Polisteki sorgusu tamamlanan K.B., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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