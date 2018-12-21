Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

29 dakika önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen R.A. ve S.K.'yi içinde bulundukları otomobilde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 2 paket halinde 48,96 gram bonzai ve 98,3 gram uyuşturucu maddenin gramajını artırmak için bitki kırıntısı ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan R.A. ve S.K., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.K. serbest bırakılırken, savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen R.A. ise tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:47 Kaynak: İHA

Narkotik, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Baba, Kızını Döven Damadını Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü Acun Ilıcalı, Dominik'te Öldürülen Kameraman Alper Baycın'ın Ailesini Unutmadı

Drone ile Uçak Kanadının Çarpışması Test Edildi Son Dakika! CHP'li Abdüllatif Şener'in Meclis'teki Konuşması Üzerine Devlet Bahçeli, "MHP'li Olsaydı 'Yerine Otur' Derdim" Açıklamasını Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:16:19. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]